اختتام أعمال الندوة السنوية الأولى بـ"ملكية ينبع" لمناقشة أفضل وسائل رفع كفاءة الطرق

وناقشت الندوة سبل تحقيق السلامة المرورية على الطرق بصفة عامة وفي طرق مدينة ينبع الصناعية بصفة خاصة، والتعريف بالأسس اللازمة لتحقيق معامل الوعورة الدولي IRI وأهمية تحقيقه، كما تم طرح توصيات تخطيط النقل المتعلقة بالسلامة المرورية والابتكارات والمبادرات الحديثة لتطوير هندسة النقل وجعلها أكثر أماناً وكذلك تضمنت الندوة التعريف بأنواع الجسور وعناصرها الإنشائية، وتقديم حالات دراسية لتطبيق نظام إدارة الجسور، إضافة إلى صيانة الجسور وفواصل التمدد وأهمية الكشف عليها.