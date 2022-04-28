اختتام البطولة الرمضانية بجمعية "إنسان"

اختتمت بطولة إنسان الرمضانية للألعاب الرياضية لفروع الرياض، وذلك في نادي "إنسان" الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين وقيادات إنسان ومديري الفروع ، والمدعوين والمهتمين بالمبادرات والأنشطة الرياضية.
وتوج فرع الجنوب بالمركز الأول، فيما حقق فرع الشرق المركز الثاني، وقد شارك في البطولة الرمضانية التي استمرت خمسة أيام متتالية قرابة 70 مشاركاً من فروع الرياض في عدد من الألعاب الرياضية "كرة طائرة ـ تنس طاولة ـ بلاستيشن".
وشهد حفل الاختتام توزيع الهدايا على الفرق المشاركة، والجوائز القيمة للمركز الأول، وذلك بدعم من شركاء "إنسان".
جدير بالذكر أن بطولة إنسان الرمضانية تخللتها منافسات قوية ومباريات حماسية، واتسمت جميع المباريات بالروح الرياضية بين فروع الرياض بالجمعية.
وتهدف جمعية "إنسان" من إقامة البطولة الرياضية السنوية؛ إلى شغل أوقات فراغ الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إضافة إلى تنمية قدراتهم من خلال المسابقات الرياضية المتنوعة التي تنمي فكر الابن وتغذي طاقته الجسمية وتعزز همته ونشاطه، فضلاً عن اكتشاف مواهب الأبناء المتميزين، وصقلها وتأهيليهم للمشاركة في الأولمبياد الوطنية.