اختتام البطولة الرمضانية بجمعية "إنسان"

وتوج فرع الجنوب بالمركز الأول، فيما حقق فرع الشرق المركز الثاني، وقد شارك في البطولة الرمضانية التي استمرت خمسة أيام متتالية قرابة 70 مشاركاً من فروع الرياض في عدد من الألعاب الرياضية "كرة طائرة ـ تنس طاولة ـ بلاستيشن".