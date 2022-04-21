اختتام البطولة الرمضانية لرابطة الهواة بالاتحاد السعودي بـ"العارضة"

اختتمت رابطة الهواة التابعة للاتحاد السعودي بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان، أمس، البطولة الرمضانية لهذا العام.
حضر حفل الختام، مدير مكتب التعليم بالمحافظة، الدكتور إبراهيم المحزري، ورئيس المشروعات بالبلدية، يحيى العبدلي، وأعضاء مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بجازان، وممثلو الجهات الرسمية، برعاية من لجنتي التنمية الاجتماعية بالحميراء والعارضة.
وقدم مدير مكتب رابطة الهواة بالعارضة، أحمد المعيدي، شكره للجميع وللجهات التي شرّفت الحفل الختامي.
وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون والرعاة والمحافظة لإنجاح هذه البطولة وعلى رأسهم المشرف العام على مكتب رابطة الهواة لكرة القدم بالعارضة، عبد الله معشي، ونائب مدير المكتب، سلمان سحاري.