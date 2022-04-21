اختتام البطولة الرمضانية لرابطة الهواة بالاتحاد السعودي بـ"العارضة"

حضر حفل الختام، مدير مكتب التعليم بالمحافظة، الدكتور إبراهيم المحزري، ورئيس المشروعات بالبلدية، يحيى العبدلي، وأعضاء مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم بجازان، وممثلو الجهات الرسمية، برعاية من لجنتي التنمية الاجتماعية بالحميراء والعارضة.