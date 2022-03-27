اختتام اللقاء الكشفي النسائي الأول للكليات التقنية للبنات في جدة

وقال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبد العزيز الصنيع: إن هذا الملتقى الذي وجه محافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بإقامته يهدف إلى إتاحة الفرصة للمرشدات الكشفيات للتعارف وتبادل الخبرات، واكتساب المهارات والمعارف الكشفية، بجانب تنمية العضوية من خلال إنشاء فرق كشفية جديدة.