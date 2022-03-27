اختتام اللقاء الكشفي النسائي الأول للكليات التقنية للبنات في جدة
اختتمت الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأحد، اللقاء الكشفي النسائي الأول للكليات التقنية للبنات.
جاء ذلك بحضور ما يقارب 50 قائدة و1200 مرشدة كشفية، على شرف رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل آل سعود.
وقال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبد العزيز الصنيع: إن هذا الملتقى الذي وجه محافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بإقامته يهدف إلى إتاحة الفرصة للمرشدات الكشفيات للتعارف وتبادل الخبرات، واكتساب المهارات والمعارف الكشفية، بجانب تنمية العضوية من خلال إنشاء فرق كشفية جديدة.
وأضاف "الصنيع" أن المؤسسة حرصت من خلال الملتقى، في إطار استراتيجيتها، على تمكين الفتيات وإعداد جيل جديد من القياديات في ظل الدعم الذي تجده الكشافة من المؤسسة لإعدادهن بالشكل الذي يواكب تطلعات الوطن.
وفي ذات السياق قالت مشرفة النشاط الكشفي بقطاع البنات بالمؤسسة سارة بنت عبد الله الجاسر: إن الملتقى الذي أدارت جلساته القائدة عزة الشهراني، شهد ثلاث جلسات.
وثمنت رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- للكشافة التي تعول عليها الكثير من الجهود النبيلة لخدمة الوطن وإنجاح مشاركتهن المشهودة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة إيمانها بقدرات فتيات الكشافة السعودية وقدرتهن على المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.
كما قدمت مفوضة خدمة المجتمع وتنميته الدكتورة هيا المزيد، جلستها متحدثة عن مفهوم خدمة المجتمع وتنميته وأهميتهما، والشعور بأهمية دور الكشفية في أنشطة ومشروعات خدمة المجتمع وتنميته، والتعرف كذلك على أسس الاتصال والعلاقات بالجهات ذات العلاقة بالعمل الكشفي.
فيما قدمت القائدة الكشفية سميرة انديجاني، الجلسة الثالثة حول "الفنون الكشفية" من حيث مهارات تلك الفنون، وتعويد الكشافة على حسن استخدام المواد المتوفرة واكتساب روح التعاون وروح المشاركة والمحاولة والإصرار على النجاح والصبر.
بالإضافة إلى اكتساب الكشافات درجات المهارة التي تمكنهن من التميز في أداء ما يوكل إليهن من مهام كشفية.