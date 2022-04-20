اختتام تدريب أكثر من ٢٠٠ طالب لاختبار القدرات العامة بالقنفذة

اختتم البرنامج التدريبي (اختبار القدرات العامة الكمي واللفظي) الذي أُقيم بشراكة بين المدربين ومكتب تعليم الداخل بمحافظة القنفذة، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طالب من طلاب المرحلة الثانوية، للتدرّب على آلية اختبار القدرات العامة.
وقدّم البرنامج الذي استمر لأربعة أيام، المدربون: محمد السحاري، وعامر الحربي، ومحيد العمري، وعبدالله التركي، المتخصّصون في برامج اختبارات (القدرات).
وفي ختام البرنامج، قدّم مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي، شكره للمدربين على اهتمامهم وتعاونهم في تفعيل الشراكة المثمرة لما فيها خدمة طلابنا، كما تمّ تكريم المدربين في المكتب بحضور مساعد الشؤون المدرسية أبو طالب الحسني، ومشرف الإرشاد الطلابي عمر الصفصافي.