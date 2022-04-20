اختتام تدريب أكثر من ٢٠٠ طالب لاختبار القدرات العامة بالقنفذة

وفي ختام البرنامج، قدّم مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي، شكره للمدربين على اهتمامهم وتعاونهم في تفعيل الشراكة المثمرة لما فيها خدمة طلابنا، كما تمّ تكريم المدربين في المكتب بحضور مساعد الشؤون المدرسية أبو طالب الحسني، ومشرف الإرشاد الطلابي عمر الصفصافي.