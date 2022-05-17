اختتام دورة الممارسات الزراعية في عسير بمشاركة 35 مزارعًا

وأشار إلى أن هذه الورش التدريبية تحمل فوائد ومعلومات وخبرات كبيرة تنتقل إلى المزارعين الذين توليهم الدولة والوزارة اهتمامًا كبيرًا في منطقة ثرية ومتمرسة في الزراعة.