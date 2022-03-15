اختتام مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا" بظهران الجنوب

وانطلقت فعاليات المبادرة بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد الخيري، أكد خلالها أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هدفها تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة لأهمية دور الأمن في حماية الوطن وحفظ الحدود والقضاء على المخالفين، تلا ذلك محاضرة ألقاها الشيخ عائض القحطاني مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة، ثم ورشة عمل تناولت مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن وفي ختام الندوة، سلَّم الشيخ الخيري، شهادات شكر وتقدير لمنسوبي قطاعات حرس الحدود وشرطة المنطقة ومدير لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب، نظير تعاونهم مع فرع الوزارة .