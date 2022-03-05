اختتام معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي" الخامس عشر في جدة

اختتم معرض "صنع بيدي" الخامس عشر، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور تجاوز ٣٠ ألف زائر، وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة لهذا العام أكثر من ١٠٠ مشروع، بإجمالي١٥٠ طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة المنوعة من جميع أقسام المعرض.
وتميز المعرض في نسخته الخامسة عشرة بتدشين وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، رخصة المشاريع الصغيرة في نسختها الأولى، وهي رخصة مهارية مقدمة من وكالة الأنشطة والمهارات بجامعة الملك عبدالعزيز، ومعتمدة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وصاحَبَ المعرض مسابقتان على مستوى محافظة جدة، وهما "سباق المعرفة" و"بطولة الشطرنج"، استهدفت المسابقتان جميع طالبات الجامعات الحكومية والخاصة.
وتَضمن المعرض جملة من الفعاليات المصاحبة على مدار أيامه الخمسة، شملت عروضًا تراثية وعددًا من الورش الحرفية، وورش الكتابة بالخط العربي.
كما ضم العديد من الفعاليات الأخرى التي تضمنت معرض مهار الفني للتصوير والرسم، وعروضًا رياضية متنوعة، بالإضافة إلى مسابقة شاعرة الجامعة، وحفل تكريم الحافظات.
ومن ضمن فعاليات المعرض المصاحبة والمتميزة، أقيم الملتقى الحواري الأول تحت عنوان التخصصات البينية، باستضافة نخبة من الأكاديميين ونجمات الكليات بالجامعة في جلسات حوارية، وكان من أبرز عناوين هذه الجلسات: إدارة الخدمات الغذائية، التقنية السياحية، والإعلام الريادي.
واختُتم المعرض بحفل توزيع جوائز التميز لثلاث مسابقات:
جائزة "مسابقة الكليات" المقدمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وجائزة "مسابقة مشاريع التميز" برعاية عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، وجائزة "المشروع الأكثر إصرارًا" المقدمة من وكالة الأنشطة والمهارات.
وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من كل الفئات، كما خُصص مساء يوم الثلاثاء الماضي للعائلات من الزوار وأولياء الأمور، للحضور والتعرف على المشاريع، ورؤية مهارات وإبداع الطالبات.
وأشاد أصحاب المشاريع من الطلاب والطالبات المشاركين بالمعرض، والحضور من مختلف الشرائح، بأهمية المعرض لكونه داعمًا لثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ودوره في إبراز وتمكين رواد المشاريع الصغيرة.
ونيابةً عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي" الخامس عشر الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، واستمر خمسة أيام، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
واحتضن المعرض، الذي يعد المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، يسبقها عدد من مراحل التدريب وتقييم المشاريع وتطويرها، لأكثر من 100 مشروع في أقسام متنوعة، بإجمالي 150 من الطلبة رواد المشاريع الصغيرة الشغوفين للانطلاق في سوق العمل، وإثراء المنتجات المحلية بصناعة سعودية، بجانب رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ فضلًا عن دوره في تعزيز المنتجات الحرفية كالخط العربي، والسدو، والقط العسيري والفخار.
وأكدت في حينه وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، الدكتورة أروى عرب، أن المعرض يتوافق مع الهدف الاستراتيجي في خطة الجامعة الرابعة (طموح 2022- 2025)، المتمثل في البحث والابتكار وريادة الأعمال؛ مشيرة إلى أن الجامعة تسعى لتوفير كل فرص التمكين والتدريب للمشاركين في بناء وتطوير الأفكار وتأسيسها، إلى جانب مهارات التسويق الرقمي وخدمة العملاء.