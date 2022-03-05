اختتام معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي" الخامس عشر في جدة

اختتم معرض "صنع بيدي" الخامس عشر، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات، بحضور تجاوز ٣٠ ألف زائر، وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة لهذا العام أكثر من ١٠٠ مشروع، بإجمالي١٥٠ طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة المنوعة من جميع أقسام المعرض.