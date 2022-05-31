اختتام نهائيات دوري المدارس لكرة القدم على مستوى المراحل التعليمية بجدة

وأكد أن البطولة تأتي ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة أخيرًا على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم، حيث يهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .