اختتام نهائيات دوري المدارس لكرة القدم على مستوى المراحل التعليمية بجدة

اختتم مكتب تعليم الشمال بتعليم جدة دوري المدارس 2022 لكرة القدم، وذلك على ملعب مجمع الأمير سلطان التعليمي وأقيمت ثلاث مباريات في ختام الدوري، حيث فاز في المباراة الأولى مدرسة بدر الثانوي محققة لقب البطولة على مستوى المرحلة الثانوية، فيما حققت مدرسة السلامة المتوسطة لقب البطولة على مستوى المرحلة المتوسطة وابتدائية جنى العالمية لقب البطولة على مستوى المرحلة الابتدائية، برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزراع.
وسلّم مدير مكتب الشمال حميد الغامدي الميداليات وكؤوس البطولة للفرق الفائزة، مقدمًا شكره لِلجان العاملة بالبطولة والمدارس والطلاب المشاركين.
فيما هنأ الغامدي الفائزين مبينًا أن البطولة حققت الهدف المنشود باكتشاف وتأهيل الطلاب الموهوبين في مجال كرة القدم ليكونوا نواة لجيل الرياضيين السعوديين الذين سيمثلون منتخبات وطنهم مستقبلاً بإذن الله.
وأكد أن البطولة تأتي ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة أخيرًا على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم، حيث يهدف إلى صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين وتعزيز الرياضة المدرسية وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .