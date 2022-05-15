"ارتياد للتدريب" تختتم دورة مهارات الاتصال والعلاقات الإنسانية

اختتمت "ارتياد للتدريب"، الرائدة بمجال تأهيل وتدريب ورفع قدرات الموارد البشرية، دورة "مهارات الاتصال الفعال والعلاقات الإنسانية"، المقدَّمة من "ديل كارنيجي العالمية"، التي تمثلها "ارتياد للتدريب" في المملكة العربية السعودية. وتم تقديم الدورة من قِبل المدربة زهاء السنيدي، وقد استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة ١٧ متدربًا، وذلك في فندق "هيلتون تربل تري" بالرياض.
وتناولت الدورة محاور عدة على مدى الأيام الثلاثة، تمثلت في زيادة الثقة بالنفس، وتقوية مهارات التعامل مع الآخرين، وتدعيم مهارات التواصل، وكذلك تدعيم المهارات القيادية، وتقليل التوتر، وتحسين التوجهات.
ومن جهتها، أوضحت الأستاذة زهاء السنيدي، المدير التنفيذي لـ "ارتياد للتدريب" وأول مدربة سعودية معتمدة لدى ديل كارنيجي، أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للدورات التي نقيمها، مؤكدة أهمية مثل هذه الدورات التي تعمل على تنمية مهارات وقدرات المتدربين في عملية الاتصال والتواصل الفعال، إضافة إلى دورها في إكسابهم مزيدًا من المهارات من خلال التركيز على التطبيق والممارسة العملية في الدورة.