"ارتياد للتدريب" تختتم دورة مهارات الاتصال والعلاقات الإنسانية

‎ومن جهتها، أوضحت الأستاذة زهاء السنيدي، المدير التنفيذي لـ "ارتياد للتدريب" وأول مدربة سعودية معتمدة لدى ديل كارنيجي، أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للدورات التي نقيمها، مؤكدة أهمية مثل هذه الدورات التي تعمل على تنمية مهارات وقدرات المتدربين في عملية الاتصال والتواصل الفعال، إضافة إلى دورها في إكسابهم مزيدًا من المهارات من خلال التركيز على التطبيق والممارسة العملية في الدورة.