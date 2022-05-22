استعدادات "البيسا" تجمع أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالمعلمين في "ثانوية" العقيق بالطائف

استكمالاً لاستعدادات ثانوية العقيق بالطائف لاختبار "البيسا"، أقامت المدرسة مساء اليوم الأحد لقاءً مع أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالاختبار في المدرسة، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق التعاون بين المدرسة والأسرة للوصول إلى الأهداف المنشودة من الاختبار.
وقد رحّب مدير المدرسة الدكتور خالد اللحياني بالحضور وشكرهم على تجاوبهم، وعرّج على أهم الفوائد التي يجنيها الطالب من اختبار البيسا، وشكر مكتب التعليم والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، والوزارة، على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات وتجهيزات لاختبار البيسا، ومن ذلك توفير ٥٣ جهاز لاب توب تجهيزًا لمعمل الحاسب الآلي ولاختبار البيسا.
وتحدّث رائد النشاط طلال العماري عن اختبار البيسا وكيف يصل الطالب إلى تحقيق نتائج عالية فيه، ثم بيّن الموجه الطلابي خالد بازيد دور الأسرة في اختبار البيسا وحثّ على أهمية قيام ولي الأمر بدوره في هذا الاختبار.
وانتقل الحضور لزيارة مقر اختبار الطلاب في المدرسة واستمعوا لشرح وافٍ من وكيلي المدرسة شاكر الشريف وعبد المحسن الغامدي عن كيفية أداء الطلاب للاختبار واستعداد المدرسة والخدمات المقدمة للطلاب أثناء الاختبار.
وفي الختام، شكر أولياء الأمور المدرسة بطاقمها الإداري والتعليمي على ما يقدمونه لأبنائهم من جهود تربوية وتعليمية.