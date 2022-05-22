استعدادات "البيسا" تجمع أولياء أمور الطلاب المستهدفين بالمعلمين في "ثانوية" العقيق بالطائف

وقد رحّب مدير المدرسة الدكتور خالد اللحياني بالحضور وشكرهم على تجاوبهم، وعرّج على أهم الفوائد التي يجنيها الطالب من اختبار البيسا، وشكر مكتب التعليم والإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، والوزارة، على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات وتجهيزات لاختبار البيسا، ومن ذلك توفير ٥٣ جهاز لاب توب تجهيزًا لمعمل الحاسب الآلي ولاختبار البيسا.