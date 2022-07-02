استعدادات "بيئة شقراء" لموسم الأضاحي.. جولات وخطط تشغيلية للمسالخ وسوق الماشية

وتفصيلاً، وبتوجيه من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس محمد أباحسين، وضع المكتب خطة تشغيلية لتنظيم البيع في سوق الماشية (سوق الأغنام بمحافظة شقراء) على النحو التالي : قامت الفرق الميدانية بالشخوص على موقع السوق والتأكد من مدى مناسبة مداخل ومخارج السوق وساحات العرض للأضاحي. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( المحافظة والبلدية والمرور ودوريات الأمن) لتنظيم الدخول والخروج.