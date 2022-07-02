استعدادات "بيئة شقراء" لموسم الأضاحي.. جولات وخطط تشغيلية للمسالخ وسوق الماشية

بدأ اليوم مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء بالجولات الرقابية على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي، فيما قام بالاستعدادات المبكرة لموسم الأضاحي من خلال إعداد الخطط التنظيمية والتشغيلية لسير العمل في سوق بيع الماشية بشقراء، والمسالخ التابعة لإشراف المكتب في شقراء وأشيقر والقصب.
وتفصيلاً، وبتوجيه من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس محمد أباحسين، وضع المكتب خطة تشغيلية لتنظيم البيع في سوق الماشية (سوق الأغنام بمحافظة شقراء) على النحو التالي : قامت الفرق الميدانية بالشخوص على موقع السوق والتأكد من مدى مناسبة مداخل ومخارج السوق وساحات العرض للأضاحي. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( المحافظة والبلدية والمرور ودوريات الأمن) لتنظيم الدخول والخروج.
كما عمل المكتب على تكليف عددٍ من الموظفين للمساندة مع الجهات المعنية في التنظيم، إضافة إلى تكليف أطباء بيطريين للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالسوق.
أما ما يخص المسالخ التابعة لإشراف المكتب في شقراء وأشيقر والقصب، فقد قام مكتب البيئة بمخاطبة الشركات المشغلة للمسالخ بشقراء والقصب في وقت مبكر، لتزويد المكتب بالخطة التشغيلية والتأكد من الجاهزية وآلية العمل بالمسلخ فترة ذبح الأضاحي، وتم تزويد المكتب بتلك الخطط في حينه.
كما تم تكليف كادر الطب البيطري للكشف على المذبوحات، إضافة إلى تكليف عددٍ من الموظفين للحضور بالموقع لتنظيم العمل.
وفي مسلخ أشيقر، تم تسجيل أسماء الراغبين بذبح الأضاحي بالمسلخ ، وتم توزيع الأرقام على أصحابها، كما تم تكليف طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، وفريق من الموظفين للحضور بالموقع وتنظيم العمل.
وفي الصدد نفسه، نفذ اليوم رئيس قسم الأسواق والمسالخ فياض الفياض، يرافقه الطبيب بيطري محمد السبيعي والمراقبون الميدانيون، جولات ميدانية على سوق بيع الماشية والمسالخ التابعة للمكتب بتوجيه من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس محمد أباحسين.