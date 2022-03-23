استعدادات مكثفة للاحتفاء بالقهوة رمز الثقافة السعودية بـ"تقنية جدة"

تتواصل استعدادات المشاركين من كل مناطق السعودية لمشاركة الكلية التقنية بجدة للبنين احتفاءها بالقهوة السعودية كرمز ثقافي لهوية المملكة، حيث يستضيف قسم السياحة والضيافة فعاليات "أسبوع القهوة السعودية" التي تنظمها مؤسسة تراث وأثر، ويدشنها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء السبت المقبل تحت شعار "قهوتنا بأيدينا."