استعدادات مكثفة للاحتفاء بالقهوة رمز الثقافة السعودية بـ"تقنية جدة"

تتواصل استعدادات المشاركين من كل مناطق السعودية لمشاركة الكلية التقنية بجدة للبنين احتفاءها بالقهوة السعودية كرمز ثقافي لهوية المملكة، حيث يستضيف قسم السياحة والضيافة فعاليات "أسبوع القهوة السعودية" التي تنظمها مؤسسة تراث وأثر، ويدشنها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء السبت المقبل تحت شعار "قهوتنا بأيدينا."
وتتضمن الفعاليات مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة بتصنيع القهوة والرسم بالقهوة، كما تشارك عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمقاهي المحلية، وذلك بمقر الكلية على طريق الحرمين.
وأوضح المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية، أن الكلية تستهدف من خلال هذه الفعاليات مشاركة المملكة الاحتفاء بعام القهوة السعودية 2022 م، وتعريف المجتمع التقني والمحلي بأهمية القهوة ودلالاتها وقيمتها الثقافية، وذلك في إطار تعزيز مكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزًا يرتبط بهوية وثقافة المملكة، وكذلك رسالة الكلية في إبراز هذه القيمة التي تأتي انعكاسًا لابعاد هويتنا وكرم ضيافتنا.
ودعا "عسلي" عموم المجتمع إلى زيارة هذه الفعاليات التي تفتح أبوابها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 23 مارس وحتى يوم السبت 26 مارس الساعة الحادية عشرة ليلاً، مشيرًا إلى أن الفعاليات تشهد مناطق للضيافة وأخرى لاستقبال الزوار وكذلك مناطق مخصصة لرعاية أطفال العائلات وقت اطلاعهم على فعاليات القهوة .