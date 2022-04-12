استعدادات مهرجان صيد سمك الحريد بفرسان تتهيأ للموسم الـ18

وأعرب رئيس اللجان المنظمة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الزيارة، موجّهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه تطور وتقدم لمحافظة فرسان، والتعريف بها عبر هذا المهرجان الذي يقصده آلافٌ من الزوار في كل عام، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.