استعدادات مهرجان صيد سمك الحريد بفرسان تتهيأ للموسم الـ18

وقف رئيس اللجان المنظمة لمهرجان الحريد في نسخته الثامنة عشرة، الدكتور إبراهيم أبوهادي، على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد سمك الحريد السنوي بجزيرة فرسان.
ينظم المهرجان برعاية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، بشاطئ الحصيص، ومن المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل.
واستهلّ "أبوهادي" الجولة الميدانية بلقاء محافظ جزر فرسان، عبدالله الظافري، والاطلاع على آخر التجهيزات والأعمال الميدانية التي تشرف عليها إمارة منطقة جازان، بالتعاون مع الجهات المشاركة بموقع المهرجان.
وأعرب رئيس اللجان المنظمة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الزيارة، موجّهاً بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه تطور وتقدم لمحافظة فرسان، والتعريف بها عبر هذا المهرجان الذي يقصده آلافٌ من الزوار في كل عام، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.