استمر 3 أيام .."تقنية تبوك" تختتم فعاليات معسكرها الكشفي "التقني"

وقال إن برنامج المعسكر قد اشتمل على 3 محاور أساسية : وهي إبراز جهود كشافة وجوالة المنطقة في مجال الخدمات المجتمعية، وإظهار دورهم في التنمية الوطنية المستدامة في مجالات التقنية المهنية، وصقل المبادرات التطوعية المجتمعية في شتى المجالات الخدمية المقدمة ودراسات ونتائج ملهمة.