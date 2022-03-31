استمر 3 أيام .."تقنية تبوك" تختتم فعاليات معسكرها الكشفي "التقني"

اختتمت بمدينة تبوك أمس ، فعاليات المعسكر الكشفي التقني الذي نظمته الكلية التقنية للبنين بالمنطقة، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من الجوالة والكشافة الذين يمثلون مختلف التخصصات التقنية بالكلية.
وصرح عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي بأن المعسكر قد هدف إلى إكساب المشاركين، وتنمية المهارات الكشفية لديهم، من خلال فعاليات المعسكر الثقافية والترويحية والبرامج التدريبية التي وضعت.
وقال إن برنامج المعسكر قد اشتمل على 3 محاور أساسية : وهي إبراز جهود كشافة وجوالة المنطقة في مجال الخدمات المجتمعية، وإظهار دورهم في التنمية الوطنية المستدامة في مجالات التقنية المهنية، وصقل المبادرات التطوعية المجتمعية في شتى المجالات الخدمية المقدمة ودراسات ونتائج ملهمة.
وأكد أن المشاركين قد دُربوا على المنهج الكشفي والتعريف بالحركة الكشفية، واستخدام المهارات والفنون لحياة الخلاء والتخييم وتحية العلم والزيارات الصباحية.