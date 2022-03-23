"اضطرابات الأكل" و"مسعف لكل بيت" تحصلان على أعلى تصويت بمركز إبداع الصحة

وأوضح مدير مستشفى الأطفال الدكتور أحمد الغامدي؛ أن عيادة اضطرابات الأكل لدى الأطفال والمراهقين ستسهم في 10 فوائد إيجابية للمستفيدين من الخدمة منها التعرُّف على الاضطرابات، التوجيه نحو الأكل الصحي، تحسين القدرة على النمو، القدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، رفع جودة الحياة في سن مبكرة، اكتساب النمو الجسدي السليم، الحد من المضاعفات، تقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، نشر الوعي الصحي داخل الأسرة، الاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.