"اضطرابات الأكل" و"مسعف لكل بيت" تحصلان على أعلى تصويت بمركز إبداع الصحة

حصلت "عيادة اضطرابات الأكل بمستشفى الأطفال بالطائف" ومبادرة "مسعف في كل بيت والمقدمة من مركز صحي السيل الصغير؛ "كأفضل فكرتين إبداعية تمّ تقديمهما من صحة الطائف لعام ٢٠٢٢.
وأوضح مدير مستشفى الأطفال الدكتور أحمد الغامدي؛ أن عيادة اضطرابات الأكل لدى الأطفال والمراهقين ستسهم في 10 فوائد إيجابية للمستفيدين من الخدمة منها التعرُّف على الاضطرابات، التوجيه نحو الأكل الصحي، تحسين القدرة على النمو، القدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، رفع جودة الحياة في سن مبكرة، اكتساب النمو الجسدي السليم، الحد من المضاعفات، تقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، نشر الوعي الصحي داخل الأسرة، الاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.
وأشار الدكتور الغامدي الى أن وزارة الصحة أطلقت استبانة على موقعها الإلكتروني بخصوص اضطرابات الأكل عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/eating-disorder-test.aspx
وقالت مديرة إدارة الإبداع بصحة الطائف بسمة النظيف؛ إنه تم تبني الفكرتين ورفعهما لمركز الإبداع في الوزارة لاعتمادهما، مشيرة إلى أن مبادرة "مسعف لكل بيت" تهدف إلى تعزيز جانب السلامة الصحية في المجتمع انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لرفع جودة الحياة الصحية، حيث سيتم تدريب وتأهيل أفراد من المجتمع على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب لحين نقله للجهة المختصة لتلقي الخدمة الصحية المطلوبة مما سيكون له الأثر البالغ -إن شاء الله- في التقليل من الآثار الجانبية من جرّاء التعرُّض للحالات الطارئة أو التأخير في إيصال المصاب.