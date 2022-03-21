"اعمل وتعلم".. مركز الأميرة صيتة للتأهيل يطلق الدبلوم المهني في الخدمات الفندقية

يُذكر أن مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى تم تدشينه برعاية كريمة من سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين في التاسع عشر من أغسطس عام 2021، ليلبي احتياج المنطقة ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المؤهلة لسوق العمل والمبتدئة بالتوظيف وذلك لفئة الشباب والشابات الخريجين من التعليم العام أو العالي من أسر الضمان أو ذوي الدخل المحدود أو من الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر شهداء الواجب، وذلك سعيًا إلى التمكين الاجتماعي والمهني للأسر والأفراد ذوي الاحتياج، ونقلهم من حيز الاحتياج إلى حيز الإنتاج، وأسهم المركز في توفير ما يقارب 545 وظيفة بالتعاون مع القطاع الخاص و غير الربحي.