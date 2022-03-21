"اعمل وتعلم".. مركز الأميرة صيتة للتأهيل يطلق الدبلوم المهني في الخدمات الفندقية

دشّن مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى وبالتعاون مع فندق الفيصلية، اليوم، بالرياض برنامج الدبلوم المهني في الخدمات الفندقية، وذلك بحضور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عضو مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال ومديري القطاعات الفندقية والإعلاميين وقياديين من جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
واستفاد من البرنامج 30 مواطنًا سعوديًا تم توظيفهم في مواقع مختلفة داخل فندق الفيصلية بواقع 19 سيدة و11 رجلاً، وذلك من أصل 545 وظيفة وفرها المركز بالتعاون مع القطاع الخاص.
وخلال حفل التدشين، قدّم الأمير سلمان بن محمد بن سلمان، شكره لفريق عمل المركز، موضحًا أهميته البالغة وارتباطه برؤية المملكة 2030، وتحقيقه لمبدأ "اعمل وتعلم"، المبني على سد متطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة من خلال خلق بيئة مهنية سعودية ذات طابع منافس عالميًا.
وقال الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث، إن الجائزة تسعى إلى تمكين المبادرات الاجتماعية التي تخدم مناطق المملكة، مبينًا أن المركز أحد مبادرات الجائزة التي تساعد في توطين الوظائف بأيدٍ سعودية متمكنة وماهرة، وبالتالي التقليل من مشكلات البطالة ومسبباتها وتمكين المواطن السعودي اجتماعيًا وماليًا واقتصاديًا وتحقيق جودة الحياة والمساهمة في الإنتاج المحلي.
فيما أشار عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف إلى أن الجامعة تعمل على منهجية واضحة في بناء برامج التطوير المهني للقطاع الخاص وذلك من خلال الدراسة التحليلية لسد الفجوة المهنية ورصد الاحتياج الخاص بالوظائف في القطاعات المستفيدة، ومن ثم تصميم البرامج التدريبية والمهنية، وبعد التقديم يتم تقييم العملية التدريبية الممتدة بين الجانب النظري والعملي بهدف نقل المعرفة وصناعة الأثر وتجويده، لافتًا إلى أن مشروعات مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي، تُعد أحد أدوار الجامعة في الاستثمار الاجتماعي الذي يعود بالفائدة على أبناء الوطن.
ويُعد الدبلوم المهني أحد برامج التطوير المهني والاجتماعي المقدمة من مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى، حيث يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات المهنية والاتصالية والإدارية المتخصصة لدى الفئة المستهدفة. وتحقيق الكفاءة المهنية لدى الفئة المستهدفة من خلال تنوع الخبرة ونقل المعرفة. بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الميدانية المتخصصة وفقًا لمبدأ اعمل وتعلم. وزيادة السعودة في الوظائف المتخصصة في قطاع الفنادق.
يُذكر أن مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى تم تدشينه برعاية كريمة من سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين في التاسع عشر من أغسطس عام 2021، ليلبي احتياج المنطقة ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المؤهلة لسوق العمل والمبتدئة بالتوظيف وذلك لفئة الشباب والشابات الخريجين من التعليم العام أو العالي من أسر الضمان أو ذوي الدخل المحدود أو من الأيتام والأرامل والمطلقات وأسر شهداء الواجب، وذلك سعيًا إلى التمكين الاجتماعي والمهني للأسر والأفراد ذوي الاحتياج، ونقلهم من حيز الاحتياج إلى حيز الإنتاج، وأسهم المركز في توفير ما يقارب 545 وظيفة بالتعاون مع القطاع الخاص و غير الربحي.