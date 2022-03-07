افتتاح اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

وأكد "المطيري" في كلمته، أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والالتقاء بمسؤولي الرئاسة.. عقب ذلك ألقى مدير عام الفروع فهد النشوان، كلمة ترحيبية.. عقب ذلك شارك مديرو الإدارات بالرئاسة في تقديم أوراق عمل في اللقاء.