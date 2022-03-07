افتتاح اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

برعاية نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، افتتح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة مشعان مرزوق المطيري، اللقاء السنوي لمديري عموم فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ وذلك بمنطقة مكة المكرمة.
وأكد "المطيري" في كلمته، أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والالتقاء بمسؤولي الرئاسة.. عقب ذلك ألقى مدير عام الفروع فهد النشوان، كلمة ترحيبية.. عقب ذلك شارك مديرو الإدارات بالرئاسة في تقديم أوراق عمل في اللقاء.
عقب ذلك قامت جمعية "مودة الخيرية" بتقديم عرض مرئي عن أنشطة وأعمال الجمعية.
عقب ذلك قام منسوبو الرئاسة المشاركون في اللقاء، بزيارة معرض الحرمين الشريفين، وزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والاطلاع على مراحل كسوة الكعبة.