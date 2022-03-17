اكتمل النصاب .. تعيين سيدة و3 شباب بجانب 8 منتخبين بمجلس غرفة جازان

اكتمل مجلس إدارة غرفة جازان بصدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتعيين 4 أعضاء، ليضافوا إلى 8 أعضاء فازوا بالانتخابات التي انطلقت في 7 فبراير الماضي، ليكتمل نصاب المجلس الجديد بـ 12 عضواً وبتعيين وزير التجارة يكتمل نصاب غرفة جازان لدورتها العاشرة بعد انتظار دام عام كامل.
ووفقاً للقرار الصادر، الخميس، من وزير التجارة، انضمت إلى عضوية مجلس إدارة غرفة جازان الجديد السيدة رقية محمد علي علوان فيما سيطر العنصر الشبابي على باقي قائمة الأعضاء المعينين، والتي حوت كلاً من: حامد جمعان مزهر الحمراني، وأسامة علي سليمان الصالحي، ومرعي علي محمد حكمي .
ويأتي صدور قرار تعيين الأعضاء الأربعة من قبل وزير التجارة بعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات، حيث كشفت نتائج الفرز الإلكتروني للمنتخبين فوز كل من :محمد بن سوادي محمد المالكي ، أحمد بن محمد يحي ضايحي، أحمد بن حسن يحي سهلي، أحمد بن محمد محمد أبوهادي، عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبو عامرية، حسن بن محمد يحيى عريشي، محمد أحمد حسين مساوي ، علي بن حسن أحمد مشرقي .
وينتظر في الأيام القليلة المقبلة عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، حيث تنتهي الفترة القانونية للمجلس الحالي يوم الأحد 17 شعبان من العام الحالي 1443. فيما تبدأ عضوية المجلس الجديد اعتباراً من يوم الاثنين 18 شعبان لمدة أربع سنوات.