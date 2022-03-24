الأحد.. دورة "في بيتنا مريض زهايمر" تنطلق بالتعاون مع فرع "الموارد البشرية" بالرياض

تنظم الجمعیة السعودیة الخیریة لمرض الزھایمر سلسلة برامجها التوعوية وباكورة العمل بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (الشریك الاستراتیجي) في دورة "الخرف والزهايمر – في بيتنا مريض بالزهايمر"، وذلك صباح یوم الأحد المقبل 27 مارس 2022م عند الساعة 9:30 صباحًا وحتى الـساعة 12 ظهرًا في فرع الوزارة بالریاض (حي المرسلات).