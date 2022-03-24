الأحد.. دورة "في بيتنا مريض زهايمر" تنطلق بالتعاون مع فرع "الموارد البشرية" بالرياض

تنظم الجمعیة السعودیة الخیریة لمرض الزھایمر سلسلة برامجها التوعوية وباكورة العمل بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (الشریك الاستراتیجي) في دورة "الخرف والزهايمر – في بيتنا مريض بالزهايمر"، وذلك صباح یوم الأحد المقبل 27 مارس 2022م عند الساعة 9:30 صباحًا وحتى الـساعة 12 ظهرًا في فرع الوزارة بالریاض (حي المرسلات).
تهدف الدورة إلى التوعية بقضية ألزهايمر والاضطرابات السلوكیة المصاحبة له، وتبدأ بكلمة ترحيبية للحضور ومنسوبي الوزارة لشكرهم على الجهود المبذولة تليها تعريف خدمات ومسارات الجمعية تلقيها الاختصاصية لجين بن عامر، مسؤولة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم، تستعرض فيها مسارات التحول والتمكين والخدمات المباشرة لمرض ألزهايمر.
وخلال الورشة يسلط الدكتور محمد سمير خشيم، استشاري الطب الباطني وطب كبار السن، الضوء على تعريف الخرف والزهايمر- تعريف الهذيان مقابل الخرف – أسباب وأنواع الخرف – تشخيص الخرف وأهمية التشخيص المبكر – المفاهيم الخاطئة وتصحيحها.
ويستعرض الدكتور صلاح الدهان ، استشاري طب الأسرة بدوره علامات التعرف على مريض ألزهايمر – العلاج السلوكي – سلامة البيئة المحيطة – المحافظة على الروتين والنظام – التغذية الحسية.
وتقدم الجمعية جلساتها وورشها التدريبية مع المراكز المتخصصة من جلسات ودعم ومساندة لمقدمي الرعاية بشكل مستمر مع فئاتها المستهدفة.
كما تقدم الجمعية مع الشركاء المختصين خدماتها في متابعة مرضاھم من الناحية السلوكية سواء ما يتعلق بالتغذية أو المساعدة في أداء تقدیم كل الاحتياجات الیومية والمعينات الطبية والأدوية وجميع المساندات.
يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لضمان تنفيذ برامجھا وخططھا وأسلوب إدارتھا وفق أفضل الممارسات العالمیة من خلال عضويتها في منظمة ألزهايمر العالمية لتنفیذ الدورات التدریبیة وورش العمل المتعلقة بعملیة التدریب بمعاییر دولیة وحدیثة لتنقل الخبرات داخل المملكة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
ويمكن التواصل مع الجمعية عبر حساباتها والتواصل على 0112143838 وزيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa والتواصل الاجتماعي @saudialzheimer.