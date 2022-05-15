الأربعاء المقبل.. "جامعة أم القرى" تنظم مؤتمرًا دوليًّا لطب الأسنان

ويسهم المؤتمر في دعم الباحثين والمتخصصين، ويعزز من دورهم بمشاركة شركاء رئيسيين في مجال الصحة، مثل: هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الصحة، ومنظمة الأبحاث العالمية، إضافة إلى إقامته معرضًا يحتضن أبحاثًا علمية وخدمات حديثة في هذا المجال، مقدمة من طلاب وطالبات طب الأسنان وأعضاء هيئة التدريس والأطباء في القطاعين العام والخاص.