الأربعاء المقبل.. "جامعة أم القرى" تنظم مؤتمرًا دوليًّا لطب الأسنان

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، يومي الأربعاء والخميس المقلبين17- 18 من شهر شوال الجاري المؤتمر الدولي: "الطرق الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب الأسنان"، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، برعاية كريمة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكدت عميدة كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتورة مشاعل القحطاني، حرص الجامعة على تعزيز دور منظومة البحث العلمي في تحسين جودة الخدمات الصحية؛ لافتة إلى أن المؤتمر يأتي مواكبًا للتوجهات الوطنية في تطوير وتحسين تجربة المريض في القطاع الصحي، وخدمات الرعاية الصحية بالمملكة، من خلال صقل مهارات الطلبة وإكسابهم خبرات علمية أساسها دمج الطلبة مع أطباء وخبراء متخصصين ضمن مُلتقياتٍ ومؤتمراتٍ تُشارك بها العديد من القطاعات ذات العلاقة.
وتابعت: يهدف المؤتمر إلى مناقشة جودة الخدمات المقدمة بأحدث الوسائل وأجودها اقتصاديًّا؛ مشيرة إلى دور المؤتمر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في هذا المجال.
ويشتمل المؤتمر على 4 جلسات علمية تناقش 12 محورًا على مدار يومين، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجالات تطوير العلوم الصحية وطب الأسنان من داخل المملكة وخارجها.
ويتضمن 63 ورقة بحثية، و6 ورش عمل، والعديد من العروض المتخصصة في طب الأسنان وعلوم الطب المساندة.
ويسهم المؤتمر في دعم الباحثين والمتخصصين، ويعزز من دورهم بمشاركة شركاء رئيسيين في مجال الصحة، مثل: هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الصحة، ومنظمة الأبحاث العالمية، إضافة إلى إقامته معرضًا يحتضن أبحاثًا علمية وخدمات حديثة في هذا المجال، مقدمة من طلاب وطالبات طب الأسنان وأعضاء هيئة التدريس والأطباء في القطاعين العام والخاص.
وللمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر: