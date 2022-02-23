الأسر البديلة من مستفيدات "كيان" تشارك الوطن احتفاله بذكرى يوم التأسيس

جاء يوم التأسيس ليجسد العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية في أبلغ عبارة وأوضح فكرة وأجمل صورة، إنه يوم يُحفر في القلوب، ليكون تذكار ود ومحبة وانتماء وشغف ومسؤولية لهذا الوطن الغالي، الذي تأسس بنزيف العظماء وفروسيتهم وبطولاتهم.

وفي هذه الذكرى الأولى والمباركة ليوم التأسيس؛ كان لا بد من مشاركة عدد من مستفيدات جمعية "كيان للأيتام" ذوي الظروف الخاصة؛ حيث التقت بعدد من الأسر البديلة ليشاركوا فرحة الوطن بهذا اليوم العظيم.

وخلال هذا السياق، قالت هياء الدوسري "أم فهد" من الأسر البديلة: يوم الثاني والعشرين من فبراير تاريخ يستحق ألا يُنسى، يوم جليل بكل تفاصيله لا يمكن نكرانه.. الثاني والعشرون من كل عام هو يوم التأسيس لبلادنا العظيمة ولدولتنا الكبرى الدولة السعودية الأولى.. يوم التأسيس في المملكة هو يوم فخر لكل أبناء المملكة وشعبها.

وأضافت: لا بد من الوقوف وقفة عز وإجلال تقديرًا لما يحمله ذلك اليوم من معانٍ، في هذا اليوم العظيم لا بد لنا أن نشعر بمسؤوليتنا كمواطنين، كما سبقنا أجدادنا حينما قاموا بتأسيس الدولة السعودية الأولى.. ستصمد مملكتنا العظيمة كما صمدت قديمًا، وسيبقى يوم التأسيس شاهدًا وخير دليل على قدرة أبناء المملكة على ذلك.

من ناحيتها، عبرت السيدة "أم ضيء" زهراء غروي من الأسر البديلة عن سعادتها بهذه الذكرى العظيمة بالقول: "حنا يوم بدينا" ثلاثة قرون من العز والفخر بدأها الآباء والأجداد، (٣٠٠) عام سيادة وأمجاد الدولة السعودية الأولى 22/ 2/ 1727م، التي امتد نفوذها أثناء فترة حكم الإمام المؤسس محمد بن سعود، الذي اختار الدرعية عاصمة لها إذ كانت أعظم مدن الجزيرة العربية آنذاك، وها نحن نفتخر ونعتز ونحتفل بيوم التأسيس تحت قيادة حكامنا الله يطول في أعمارهم.

وبمشاعر عنوانُها الفخر؛ قالت السيدة ليلى الدوسري "أم لطيفة" من الأسر البديلة: بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، أسأل الله رب العالمين أن يحفظ البلاد والأمة من كل سوء، وأن يديم عليها السلامة والأمن والاستقرار.

وأضافت: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لها قيادتها الحكيمة الواعية الرشيدة كي تواصل مسيرة الخير والعطاء والنماء.