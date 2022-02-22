"الأمر بالمعروف" تُطلق معرض "حصين" بكلية التقنية للبنات بالقويعية

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القويعية المعرض التوعوي المتنقل "حصين" بكلية التقنية للبنات بالمحافظة، وفق خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض، وذلك بحضور محافظ محافظة القويعية مساعد بن عبدالرحمن السالم، ومشاركة عميدة كلية التقنية للبنات بالقويعية نورة العتيبي.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، في ظل توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الأمن الفكري.