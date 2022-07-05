"الأمر بالمعروف" تعرض "أشهُرٌ معلومات" في مجمعات "الخرج" التجارية

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، اليوم الثلاثاء، محتوى برنامج الرئاسة العامة "أشهُرٌ معلومات"، عبر الشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية بالمحافظة، ضمن خطتها التوعوية للتذكير بفضل أيام عشر ذي الحجة.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، حرص الفرع والمحافظات والمراكز التابعة، على تطبيق الخطط والبرامج الموسمية التي تطلقها الرئاسة العامة في جميع فروعها، خصوصًا في مواسم الخيرات والأجور العظيمة.
وقال: إن البرنامج يشتمل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، عبر الوسائل المتاحة، بهدف توعية المجتمع، ورفع الوازع الديني وتذكيرهم بعظم ذلك.
وأشاد "الشبانات" بجهود هيئة المحافظة ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشراكتهم في تفعيل البرامج المتنوعة، والذي يعكس تكاتفها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.
كما ثمن متابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتحقيق رسالة الرئاسة العامة التوعوية.