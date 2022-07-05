"الأمر بالمعروف" تعرض "أشهُرٌ معلومات" في مجمعات "الخرج" التجارية

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، حرص الفرع والمحافظات والمراكز التابعة، على تطبيق الخطط والبرامج الموسمية التي تطلقها الرئاسة العامة في جميع فروعها، خصوصًا في مواسم الخيرات والأجور العظيمة.