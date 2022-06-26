"الأمر بالمعروف" تُفعّل حملة "اعتزاز" في "حوطة سدير"

زار رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحوطة سدير الشيخ عبدالرحمن بن حمد الماجد، اليوم الأحد، رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، ومدير مركز الشرطة العقيد وليد بن إبراهيم التويجري.
جاء ذلك لتفعيل حملة "اعتزاز"، والتي تهدف لتعزيز الانتماء للوطن وهويته الإسلامية السمحة وقيمه الوطنية العريقة والاعتزاز بالقيادة الحكيمة.
دشن تلك الحملة سابقًا الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتحظى بمتابعة وتوجيه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات؛ لتفعيلها في المنطقة والمحافظات التابعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخاصة.
من جانبه أوضح "الشبانات" أن الحملة جاءت بهوية بصرية موحدة تحمل العديد من التصاميم التوعوية؛ لتعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، ونشرها عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات والوسائل المختلفة.
وقدم شكره وتقديره لرئيس المركز ومدير الشرطة على تعاونهما في نشر محتوى الحملات التوعوية، مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة تطور خططها وبرامجها التوعوية والوقائية؛ لتعزيز القيم الدينية والمجتمعية، والمحافظة على النهج الوسطي القويم.
كما ثمن متابعة واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الدائم للحملات والبرامج، وصولًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.