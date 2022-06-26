"الأمر بالمعروف" تُفعّل حملة "اعتزاز" في "حوطة سدير"

زار رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحوطة سدير الشيخ عبدالرحمن بن حمد الماجد، اليوم الأحد، رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، ومدير مركز الشرطة العقيد وليد بن إبراهيم التويجري.