الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية.. محاور أولى جلسات ملتقى تبوك لعلوم الحاسب

وتناولت أولى جلسات الملتقى "الأمن السيبراني والمفاهيم الأساسية"، التي قدّمها المهندس نايف العنزي والمهندس مانع آل معمر، بحضور عدد من خريجي وخريجات قسم الحاسب الآلي من كليات وجامعات المنطقة، وتحدثا فيها عن حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة (عتاد) وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحتويه من بيانات؛ من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع؛ فيما تناولت الجلسة الثانية التي أدارها مدير خدمة العملاء بتقني تبوك أحمد العطوي: الهندسة الاجتماعية، والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يُفصحون عن معلومات سرية وشخصية عبر مختلف البيئات التواصلية.