الأول من نوعه بالمحافظة.. افتتاح مركز صحي قلب الطائف

وتم أيضًا تخصيص أيام عدة في الأسبوع للصحة النفسية والتغذية العلاجية؛ إذ يعمل في المركز طبيبات ومثقفات صحيات وممرضات لإجراء الفحوصات الإكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي هي بحاجة إلى المتابعة إلى جهات مرجعية. كما تركز العيادة على الغذاء الصحي المتوازن، وتحث على الرضاعة الطبيعية، وتقديم المشورة للمستفيدين من خدماتها.