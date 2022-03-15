الأول من نوعه بالمحافظة.. افتتاح مركز صحي قلب الطائف

افتتح سعيد القحطاني، مدير الشؤون الصحية بالطائف، مساء اليوم الثلاثاء مركز صحي قلب الطائف، الذي يضم عددًا من الخدمات الطبية. ويعتبر هذا الافتتاح الأول من نوعه في المحافظة.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد بن محمد الثبيتي، ومدير مول قلب الطائف محمد بن عبدالله الطويلي، ومدير التوعية والتثقيف بصحة الطائف تركي بن محمد دغريري.
وأكدت "صحة الطائف" أن مركز صحي المول سيقدم خدمات "الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وهشاشة العظام، وسرطان الثدي والقولون، وبرنامج وصفتي، وفحص السكر التراكمي للزوار. ويوجد بالعيادة غرفة طوارئ تتوافر بها أدوية طوارئ وجهاز صدمات وأكسجين.
وتم أيضًا تخصيص أيام عدة في الأسبوع للصحة النفسية والتغذية العلاجية؛ إذ يعمل في المركز طبيبات ومثقفات صحيات وممرضات لإجراء الفحوصات الإكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي هي بحاجة إلى المتابعة إلى جهات مرجعية. كما تركز العيادة على الغذاء الصحي المتوازن، وتحث على الرضاعة الطبيعية، وتقديم المشورة للمستفيدين من خدماتها.
وفي الختام كرم مدير صحة الطائف فريق عمل مركز صحي المول نظير الجهود المبذولة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين والمستفيدات.