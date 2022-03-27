الأول من نوعه بـ"عسير".. ممر مشاة ذكي يُنبه السائقين عند عبور المشاة

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي آل جلبان شكره وتقديره لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ولأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على ما تلقاه المحافظة من دعم واهتمام تنموي وبلدي، موضحًا أن الممر نفذته البلدية وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة عسير من خلال تركيب إشارات المشاة الذكية التي تعمل من خلال نظام صوتي أرضي يتناغم مع إضاءة الإشارات، مشيرًا إلى أن الإشارة الذكية يتوفر بها وحدة تحكم رئيسة تتحكم في الإشارات وإضاءات خاصة بالسيارات.