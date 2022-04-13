الأول من نوعه في المملكة.. افتتاح مخيم "حياتي الرمضاني" في حائل

كما يقدم المركز العديد من الخدمات مثل: التقييم المبدئي لحالة الطفل، والرعاية، والتأهيل، والعلاج، والتعليم، وكذلك التدخل المبكر لتعديل السلوك، كما يقدم المركز الرعاية الطبية، وبرنامجًا خاصًّا للتدريب المنزلي مع خدمات النقل.