الأول من نوعه في المملكة.. افتتاح مخيم "حياتي الرمضاني" في حائل

افتتح وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري، مخيم "حياتي الرمضاني" في مركز حياتي للرعاية النهارية، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد، ومدير عام الشؤون الصحية الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي للمركز عيد حصيني الشمري.
واشتمل حفل المخيم الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، على عدد من الفقرات والكلمات وتقريرًا مرئيًّا عن المركز وخدماته وكذلك "كنا ثم صرنا".
وفي ختام الحفل كرّم وكيل الإمارة المساعد، المشاركين والرعاة لبرامج الخيمة الرمضانية ولبرامج المركز وخدماته.
يذكر أن مركز حياتي للرعاية النهارية، مركز متخصص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل مرضى اضطراب التوحد، والإعاقة العقلية، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، والإعاقات الحركية.. ويهدف المركز إلى إعداد وتأهيل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم لإطلاق الطاقات البشرية الكامنة بأعلى مستويات الأداء لتمكين ذوي الإعاقة من العيش بحياة أفضل.
كما يقدم المركز العديد من الخدمات مثل: التقييم المبدئي لحالة الطفل، والرعاية، والتأهيل، والعلاج، والتعليم، وكذلك التدخل المبكر لتعديل السلوك، كما يقدم المركز الرعاية الطبية، وبرنامجًا خاصًّا للتدريب المنزلي مع خدمات النقل.