الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة أمس الأحد، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك 1443هـ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة خالد بن ربيعان آل مشوط.
وتبادل الجميع في مقر الإدارة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمة بالمحبة والإخاء.
من جانبه هنّأ "آل مشوط" الجميع بهذه المناسبة؛ داعيًا الله أن يعيده على الجميع وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة؛ مؤكدًا الحرص على تفعيل مثل هذه المناسبات السعيدة التي حث عليها ديننا الحنيف، والتي تُقَوّي أواصر المحبة والأخوة بين منسوبي الإدارة، منوهًا بخطط وتوجهات الإدارة المستقبلية؛ حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات وطموحات قيادات المؤسسة.