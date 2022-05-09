الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

من جانبه هنّأ "آل مشوط" الجميع بهذه المناسبة؛ داعيًا الله أن يعيده على الجميع وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة؛ مؤكدًا الحرص على تفعيل مثل هذه المناسبات السعيدة التي حث عليها ديننا الحنيف، والتي تُقَوّي أواصر المحبة والأخوة بين منسوبي الإدارة، منوهًا بخطط وتوجهات الإدارة المستقبلية؛ حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات وطموحات قيادات المؤسسة.