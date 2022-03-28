"الإسكان" توقع اتفاقية شراكة مع جمعية مسكن بفيفاء

استقبل محافظ فيفاء، المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الاثنين، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس محمد بن أحمد بكرين، الذي زار المحافظة برفقة مدير إدارة الإسكان التنموي المهندس أحمد خواجي، ومدير إدارة الأراضي المهندس إبراهيم عكيري.