"الإسكان" توقع اتفاقية شراكة مع جمعية مسكن بفيفاء

استقبل محافظ فيفاء، المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الاثنين، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة جازان المهندس محمد بن أحمد بكرين، الذي زار المحافظة برفقة مدير إدارة الإسكان التنموي المهندس أحمد خواجي، ومدير إدارة الأراضي المهندس إبراهيم عكيري.
وتم خلال الزيارة، بحث خدمات الإسكان بالمحافظة، وقدم مدير شؤون الإسكان شرحًا عن عمل شؤون الإسكان بالمنطقة والمنتجات المطروحة للمستفيدين والتي سيتم طرحها مستقبلاً.
واستعرض مدير الإسكان توجيهات الوزارة حيال القطاع العقاري بالمنطقة، كما بحث اللقاء المواقع التي سيتم تسليمها من قِبل بلدية فيفاء للإسكان والاستفادة منها لسد الاحتياج وتوفير منتجات الإسكان للمواطنين في محافظة فيفاء.
وشهدت زيارة وفد الإسكان لمحافظة فيفاء توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شؤون الإسكان بالمنطقة وجمعية مسكن للإسكان التنموي لتقديم الخدمات الإسكانية لأبناء محافظة فيفاء.
هذا وتم الاتفاق على خلق مبادرة تطوعية إسكانية لتعريف أهالي فيفاء بآلية التسجيل في بوابة سكني بالتعاون مع جمعية البر بفيفاء وجمعية مسكن وبإشراف ومتابعة إدارة الإسكان التنموي بفرع شؤون الإسكان بجازان.
وشملت زيارة مدير عام الإسكان لمحافظة فيفاء والوفد المرافق له، زيارة جمعية البر بفيفاء والاطلاع على الخدمات الإسكانية المقدمة من الجمعية للمستفيدين.