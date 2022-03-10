الاثنين المقبل.. الشؤون الإسلامية بعسير تنظم مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا"

بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، ينظم معهد الأئمة والخطباء مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا" بمشاركة المديرية العامة لحرس الحدود وشرطة منطقة عسير في المناطق الحدودية.
وتقام المبادرة يوم الاثنين المقبل الحادي عشر من شهر شعبان للعام ١٤٤٣، بمنطقة عسير وتستهدف منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين في محافظة ظهران الجنوب، والحرجة.
وتشتمل المبادرة التي تقام في قاعة لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب بعد صلاة العصر، على محاضرات وورش عمل، يقدّمها عدد من المتخصصين.. وترتكز على مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.
جدير بالذكر أن المبادرة انطلقت في جميع المناطق الحدودية بالمملكة.. حيث تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة، وتهدف من خلالها إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد، وبيان أهمية مشاركتهم مع الجهات المختصة؛ لإبراز دور الأمن في حماية الوطن، وحفظ الحدود.
وتأتي هذه المبادرات بناء على توجيهات مباركة وسديدة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.