الاثنين المقبل.. الشؤون الإسلامية بعسير تنظم مبادرة "حدودنا مسؤوليتنا"

وتشتمل المبادرة التي تقام في قاعة لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب بعد صلاة العصر، على محاضرات وورش عمل، يقدّمها عدد من المتخصصين.. وترتكز على مجموعة من المحاور عن أهمية حراسة الحدود، ودور رجل الأمن في حماية الوطن، ودور الأئمة والخطباء في حفظ الحدود وحماية الأمن.