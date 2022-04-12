"البطي": القروض العقارية وصلت لأكثر من 500 ألف مستفيد

وقال إن المطورين العقاريين لهم دور في تمكين القطاع الخاص من تطوير منتجات مدعومة من وزارة الإسكان، والشركة لديها اليوم أكثر من 80 مطوراً في 17 مدينة في المملكة، و124 ألف وحدة سكنية، ومستمرة في تنفيذ المشروعات للوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية إلى العام 2025.