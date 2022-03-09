"البلوي" يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" في تبوك للعناية بـ"بيوت الله"

وأكد "البلوي" أن المعهد الصناعي الثانوي، والكلية التقنية للبنين، شاركا بفرقهما التطوعية في هذه الحملة، من خلال العمل على صيانة المساجد والجوامع، والعناية بإصلاح ما هو متعطل من أدوات السباكة والكهرباء، إضافة إلى صيانة أجهزة التكييف ووزن الأجهزة الصوتية، وتهيئة الجوامع والمساجد للمصلين، لاسيما مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.