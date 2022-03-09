"البلوي" يشيد بدور "الشؤون الإسلامية" في تبوك للعناية بـ"بيوت الله"

ثمن مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، الدور الذي يضطلع به فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، للعناية بالجوامع والمساجد وبمرافقها.
وعبر عن سعادة الإدارة بأن تكون الشريك الرئيس لأعمال الفرع في مثل هذه الحملات.
وأكد "البلوي" أن المعهد الصناعي الثانوي، والكلية التقنية للبنين، شاركا بفرقهما التطوعية في هذه الحملة، من خلال العمل على صيانة المساجد والجوامع، والعناية بإصلاح ما هو متعطل من أدوات السباكة والكهرباء، إضافة إلى صيانة أجهزة التكييف ووزن الأجهزة الصوتية، وتهيئة الجوامع والمساجد للمصلين، لاسيما مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
وأشار مدير تقني تبوك إلى أهمية مثل هذه الأعمال التطوعية، وأثرها في خدمة المجتمع، والتي تقدم العناية الفائقة للمساجد؛ لجعلها في المكان اللائق بها.
كما أشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات البناء والنماء في هذا الوطن، وكذا حرصها على تغذية كل القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة سواء على المجال التطوعي أو التخصصي.