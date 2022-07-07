"البيئة": تجهيز مسلخين لاستقبال 50 ذبيحة في الساعة بـ"وادي الدواسر"

تواصل الفِرَق الرقابية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر، جولاتها على أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
وتفصيلاً، أكد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة سهل بن سعد آل أبو سباع؛ لـ "سبق"، أنه وفق لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة قامت الوزارة بوضع خطة عمل تشغيلية متكاملة لأسواق النفع العام والمسالخ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة؛ مضيفًا إلى أن هذه الجولات جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وتهدف إلى تثقيف المواطنين بأهمية الشراء من الأسواق المعتمدة والبعد عن الأسواق العشوائية، وتعزيز الحركة التجارية بالأسواق وزيادة عدد روادها من المتسوقين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مناسبة للشباب السعودي.
وأشار "آل بوسباع"، إلى أن هناك مسلخين مجهزين تجهيزًا كاملاً لخدمة أهالي المحافظة مدعومة بكوادر تنظيميه تزيد على 5 من الكوادر المتخصصة، وبطاقة استيعابية تفوق 50 ذبيحة بالساعة؛ حيث تكون أوقات عملها من بعد صلاة وخطبة العيد وبقية الأيام من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة المغرب.