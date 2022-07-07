"البيئة": تجهيز مسلخين لاستقبال 50 ذبيحة في الساعة بـ"وادي الدواسر"

وتفصيلاً، أكد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة سهل بن سعد آل أبو سباع؛ لـ "سبق"، أنه وفق لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة قامت الوزارة بوضع خطة عمل تشغيلية متكاملة لأسواق النفع العام والمسالخ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة؛ مضيفًا إلى أن هذه الجولات جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وتهدف إلى تثقيف المواطنين بأهمية الشراء من الأسواق المعتمدة والبعد عن الأسواق العشوائية، وتعزيز الحركة التجارية بالأسواق وزيادة عدد روادها من المتسوقين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مناسبة للشباب السعودي.