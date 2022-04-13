"البيئة" تكثف جولاتها لمتابعة عمل المسالخ في شقراء.. وهذا تعليقها على "فيديو الذباب"

كثفت الفرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة شقراء؛ بهدف ضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أنه أثناء الجولات الرقابية على المسالخ؛ إثر توثيق مواطن عبر مقطع فيديو وجود الذباب بكميات كبيرة في مسلخ شقراء، وانتشاره في المسلخ وعلى الأدوات وفوق اللحوم بشكل كثيف، حيث كشفت الزيارة عن وجود عدد كبير من الذباب، ونقص عدد المصايد الحشرية في المسلخ، وكثرة الأبواب المفتوحة، وعدم وجود سواتر هوائية كهربائية على المداخل، ونقص رش المبيدات الحشرية، وبالتالي ساعد على تكاثر الذباب.
وأكدت الوزارة توجيه المسلخ بضرورة التقيد بجميع الإجراءات الصحية المتبعة؛ للحفاظ على الصحة العامة، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ ونقاط الذبح، وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح؛ لرفع معدلات الحماية الصحية، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي؛ للتأكد من الالتزام بالأنظمة، وتهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.
وكانت " سبق" قد تواصلت مع الوزارة بشأن توثيق مواطن لمقطع فيديو يظهر تواجد الذباب بكميات كبيرة في مسلخ شقراء، وانتشارها في المسلخ وعلى الأدوات وفوق اللحوم بشكل كثيف، والذي قام بنشره المغرد عبدالرحمن البليهد في حسابه في تويتر قائلاً: شاهد مسلخ محافظة شقراء الغربي وانتشار الذباب على اللحوم؟!، يا ليت المراقبين يتواجدون باستمرار.