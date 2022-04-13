"البيئة" تكثف جولاتها لمتابعة عمل المسالخ في شقراء.. وهذا تعليقها على "فيديو الذباب"

وأوضحت الوزارة أنه أثناء الجولات الرقابية على المسالخ؛ إثر توثيق مواطن عبر مقطع فيديو وجود الذباب بكميات كبيرة في مسلخ شقراء، وانتشاره في المسلخ وعلى الأدوات وفوق اللحوم بشكل كثيف، حيث كشفت الزيارة عن وجود عدد كبير من الذباب، ونقص عدد المصايد الحشرية في المسلخ، وكثرة الأبواب المفتوحة، وعدم وجود سواتر هوائية كهربائية على المداخل، ونقص رش المبيدات الحشرية، وبالتالي ساعد على تكاثر الذباب.