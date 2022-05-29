"البيئة" و"صون الأفلاج" تُوَقّعان اتفاقية لمنع الهدر الغذائي

وقّعت جمعية "صون" لحفظ النعمة في محافظة الأفلاج، اتفاقية مع مكتب البيئة والمياه والزراعة لمنع الهدر الغذائي.
وشهد توقيعُ الاتفاقية التي أجريت مراسمها في مقر محافظة الأفلاج، حضور ورعاية من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، ومدير مكتب البيئة محمد الحمدان، ورئيس جمعية صون عبدالرحمن القنعير.
ويأتي توقيع الاتفاقية للحد من الفقد والهدر الغذائي، وتمكين جمعيات حفظ النعمة بالمحافظة في أسواق النفع العام، والعمل على تنفيذ برامج حفظ النعمة على مستوى المناطق والمحافظات.
من جهته، أشاد محافظ الأفلاج بالمبادرة، وبارك هذه الخطوة التي تهدف إلى حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي؛ مؤكدًا في الوقت نفسه توفير كل الإمكانات لنجاح هذه المبادرة.