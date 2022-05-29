"البيئة" و"صون الأفلاج" تُوَقّعان اتفاقية لمنع الهدر الغذائي

من جهته، أشاد محافظ الأفلاج بالمبادرة، وبارك هذه الخطوة التي تهدف إلى حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي؛ مؤكدًا في الوقت نفسه توفير كل الإمكانات لنجاح هذه المبادرة.