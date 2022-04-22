"التأهيل الشامل" ببريدة يتوج بكأس بطولة "موارد" القصيم الرمضانية

توج مساعد المدير العام لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد، فريق مركز التأهيل الشامل ببريدة، لحصوله على كاس بطولة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الرمضانية، التي أقيمت في النادي الاجتماعي بحويلان، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق دار الملاحظة الاجتماعية بنتيجة 2 / 0.
واستطاع فريق مركز التأهيل الشامل تحقيق البطولة في نسختها الأولى؛ حيث سلم مساعد المدير العام كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز التأهيل الشامل ببريدة، بينما تسلم صاحب المركز الثاني فريق مكتب العمل ببريدة الميداليات الفضية، بالإضافة للجوائز الفردية، والتي تمثلت في حصول اللاعب محمد الصياح على هداف البطولة.
كما حصل حارس فريق مركز التأهيل محمد الدخيل على كأس أفضل حارس، إضافة لذلك تكريم الراعي الرسمي للبطولة شركة دنيا الخلاطات التجارية، تسلمها المدير التنفيذي للشركة يوسف محمد الحربي.