"التأهيل الشامل" ببريدة يتوج بكأس بطولة "موارد" القصيم الرمضانية

توج مساعد المدير العام لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد، فريق مركز التأهيل الشامل ببريدة، لحصوله على كاس بطولة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الرمضانية، التي أقيمت في النادي الاجتماعي بحويلان، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق دار الملاحظة الاجتماعية بنتيجة 2 / 0.