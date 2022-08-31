80 متدربًا من ذوي الإعاقة التحقوا ببرامج التدريب بمركز التأهيل المهني بالرياض

استقبل مركز التأهيل المهني للذكور والإناث بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هذا الأسبوع ما يقارب الـ80 طالبًا وطالبة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين التحقوا ببرامج التدريب للسنة الدراسية الجديدة 1444هـ.
وتُقدِّم مراكز التأهيل للمتدربين فيها مجموعة من الورش المهنية والحرفية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتراعي الفروقات الفردية، مثل ورشة خدمة العملاء وخدمات الأغذية والحاسب الآلي وإدارة المبيعات والتسويق، إضافة إلى تنسيق الحدائق والكهرباء، وصيانة الأجهزة الذكية والتبريد والتكيف، والأعمال المكتبية، وورش التطريز اليدوي والفنون الحرفية.
يُشار إلى أن التسجيل ما زال متاحًا خلال الشهر الحالي لاستقبال المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة، ولا يتجاوز 45 سنة.