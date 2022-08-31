80 متدربًا من ذوي الإعاقة التحقوا ببرامج التدريب بمركز التأهيل المهني بالرياض

يُشار إلى أن التسجيل ما زال متاحًا خلال الشهر الحالي لاستقبال المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة، ولا يتجاوز 45 سنة.