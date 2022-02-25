التأهيل المهني والحرفي يشارك بـ250 قطعة فنية في معرض "معكم بدينا"

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز دُلني للأعمال، معرضًا تحت شعار "معكُم بِدينا" في واجهة الرياض؛ احتفالًا بمرور 3 قرون على بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى؛ وذلك تزامنًا مع احتفالات يوم التأسيس.

وبرز جناح برنامج التأهيل المهني والحرفي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، وبتنفيذ مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بما يحتويه من أعمال يدوية وقطع تراثية عصرية؛ حيث ضمّ الجناح أكثر من 250 قطعة فنية مميزة نُفّذت بأيدي أكثر من 200 سيدة من مختلف مناطق المملكة استطعْنَ أن يُبهرن الزوار بجمالها، وضَمّ أيضًا عرضًا تفاعليًّا حيًّا لنسج قطعة بحرفة السدو.

الجدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى تدريب وتأهيل وتمكين السيدات والفتيات على تطوير مهاراتهنّ في الحرف اليدوية التراثية المستوحاة من مناطق المملكة المختلفة، وتقديم الدعم ليستطعْن البدء في مشاريعهن الخاصة فيها، ويشمل التدريب 5 حرف؛ وهي: السدو، والقط العسيري، وصناعة الفخار، وصناعة الخشبيات، وصناعة الحليّ والإكسسوارات.

وفي لفتة اجتماعية مميزة من البرنامج حظيت المتدربات المستفيدات بفرصة المشاركة بعرض واقتناء منتجاتهن من قبل الزوار في المعرض، الذي استمر في استقبال الزوار حتى أمس الخميس.