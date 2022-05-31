"التبغ تهديد لبيئتنا".. معرض توعوي وملتقى افتراضي عن أضرار التدخين بتعليم الرياض

وخلال الجولة شاهد مدير عام التعليم مع الحضور عرضاً مرئياً من إعداد إدارة الشؤون الصحية عن السجائر ومكوناتها الضارة، كما اطلع على أجنحة المعرض واستمع لشرح عن الأنشطة والفعاليات والمنتجات والإصدارات التي يشملها المعرض في مجال التوعية من عدد الجهات المشاركة، وهي: مستشفى الدرعية بالتجمع الصحي الثالث، ومركز طب الأسرة والمجتمع بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وكليات العناية الطبية.