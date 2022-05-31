"التبغ تهديد لبيئتنا".. معرض توعوي وملتقى افتراضي عن أضرار التدخين بتعليم الرياض

دشَّن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، اليوم الثلاثاء، المعرض التوعوي للتعريف بأضرار التدخين ومخاطره تحت شعار (التبغ تهديد لبيئتنا) ببهو الإدارة العامة الرئيس بحي الوشام، الذي تنظمه إدارة الشؤون الصحية المدرسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يوافق 31 مايو 2022م بمشاركة عدد من الجهات الصحية الراعية والداعمة وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد الحسين وعدد من قيادات ومنسوبي تعليم الرياض.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي خلال تدشينه المعرض التوعوي أن المعرض يأتي ضمن البرامج الوقائية التي تسعى من خلالها الإدارة العامة للتوعية بأضرار هذه الآفة ومخاطرها الصحية على أبنائنا الطلاب والطالبات وسبل العلاج، مرحباً بجميع الجهات الصحية المشاركة في المعرض.
وخلال الجولة شاهد مدير عام التعليم مع الحضور عرضاً مرئياً من إعداد إدارة الشؤون الصحية عن السجائر ومكوناتها الضارة، كما اطلع على أجنحة المعرض واستمع لشرح عن الأنشطة والفعاليات والمنتجات والإصدارات التي يشملها المعرض في مجال التوعية من عدد الجهات المشاركة، وهي: مستشفى الدرعية بالتجمع الصحي الثالث، ومركز طب الأسرة والمجتمع بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وكليات العناية الطبية.
وفي ختام جولته أثنى الدكتور حسن خرمي، على ما اشتمل عليه المعرض من رسائل ونشرات ومجسمات وعروض توعوية في مجال الوقاية من أضرار التدخين، مقدماً شكره لجميع الجهات الصحية المشاركة على جهودها ومشاركتها الفاعلة في المعرض.
يشار إلى أن المعرض يستقبل زيارات الطلاب ومنسوبي التعليم خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، فيما تنطلق فعاليات الملتقى الافتراضي عبر منصة zoom يوم غد الأربعاء بمشاركة عددٍ من الأطباء والمختصين للتوعية بأضرار التدخين الصحية الجسدية للجنسين.