"التدريب التقني" بمنطقة تبوك يبدأ التسجيل للفصل الصيفي ١٤٤٣هـ

ووجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، قيادات المنشآت التدريبية بسرعة إتمام أعمال تسجيل أبنائنا المتدربين والمتدربات المتوقع تخرجهم في مقرر التدريب التعاوني، لاسيما ضرورة إيجاد الفرص التدريبية النوعية التي تضيف لمسيرتهم التدريبية وتختمها بالمستوى المأمول.