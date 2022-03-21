"التدريب التقني" يشارك جامعة الأميرة نورة في يوم المهنة 2020

وتسلم سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل درع تكريم الإدارة بهذه المشاركة والذي ثمّن بدوره جهود الجامعة في إقامة هذه الفعالية التي تسلط الضوء على كفاءات الوطن من الجنسين وما هو مأمول منهم لإكمال مسيرة العطاء والبناء لهذا الوطن الغالي. وعبّر عن مدى سعادته بمشاركة المؤسسة في يوم المهنة بما يحقق التكامل بين قطاعات التعليم العالي وما يمكن أن ينتج عن هذا التكامل من فوائد تعود بالنفع على المجتمع وأبنائه.