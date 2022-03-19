"الترجي" و"أبها" و"وج" يحصدون الألقاب في البومسي والكاروقي

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو، الجمعة، في صالة رعاية الشباب بالملز، منافسات بطولة المملكة أبطال المجموعات للبراعم والناشئين، في فئتي البومسي والكاروقي.
وتوزعت الألقاب على ثلاث مناطق مختلفة؛ حيث حقق لقبَ البومسي فريقُ "الترجي"، ولقب الناشئين فارسُ الجنوب "أبها"، والبراعم فريق "وج".
ويعد ذلك من المؤشرات الإيجابية التي يسعى إليها الاتحاد بتكافؤ الفرص وتنوع الأبطال في مختلف مناطق المملكة.
حقق المركز الأول بفئة البومسي نادي الترجي بـ(318) نقطة وذهبية "الفردي ناشئين" للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية "الجماعي براعم" للاعبين (هاشم الخضراوي، وتقي المصطفى، وحسن البناي).
كما حصل على وصيف البطل فريقُ الفرع بـ(298) نقطة بذهبية "الفردي براعم" للاعب عبدالعزيز القحيز، وذهبية "الجماعي للناشئين" للاعبين (مبارك المحيميد، وعبدالله الشمراني، وعبدالله هزازي).
وحصل على المركز الثالث فريق الهدى بـ(148)، والمركز الرابع كميت بـ(48) نقطة.
وفي منافسات القتال انتزع لقب الناشئين فريقُ أبها برصيد (320) نقطة، وذهبية اللاعب يوسف موفق الدباغ.
وجاء نادي الهلال وصيفًا للبطل بـ(296) نقطة، وذهبيتي اللاعبين إبراهيم خالد الدوسري ومحمد اليماني.
وحل فريق الفرع، ثالثًا بـ(279) نقطة، وذهبية للاعب مشاري بامسعود، والعدالة رابعًا بـ(247) نقطة وذهبية للاعب عبدالله الوباري.
كما حقق الذهب: (سامح الخيبري- الرياض، مهدي طرموخ- السلام، إبراهيم آل هادي- وج، عمر الزهراني- فيفاء).
وفي منافسات البراعم انتزع لقبها نادي "وج" بـ(370) نقطة، وذهبيتي اللاعبين بندر دغريري ومؤيد الزهراني.
وحل نادي العدالة وصيفًا بـ(370) نقطة، وذهبيتي اللاعبين محمد القفاص، وحسن المحمد صالح.
وجاء فريق الشباب ثالثًا بـ(369) نقطة، وذهبيتي اللاعبين سعود آل موسى وعبدالعزيز الدوسري؛ فيما حل الفرع رابعًا بـ(284) نقطة وذهبية نايف الزهراني.
كما حصد الذهب، (محمد العتيبي- الجبيل، نواف المازني- أبها، المنذر المطيري- الرياض).
وتوج الفائزين نائبُ رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد وبران، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز بن ذيب القحطاني.