الترجي يحصد جميع الميداليات الذهبية بمنافسات البومسي

توج فريق التايكوندو بنادي أبها، بلقب بطولة المملكة للأندية أبطال المجموعات للشباب، بـ(574) نقطة و(4) ذهبيات عبر الأبطال (أصيل المازني، لؤي غانم، محمد آل مداوي، حاتم السرحاني).
وجاء فريق الهلال، ثانياً بـ (494) نقطة و(3) ذهبيات عن طريق (كاظم حمدي، عبدالله خليفة، نواف حسين). وحل فريق العمران، ثالثاً بـ (298) نقطة وذهبية محمد النظام.
وجاء السلام، رابعاً بـ (205) نقاط. وحصد الذهب أيضاً (مساعد الخالدي - النصر، عبدالرحمن قيسي - الفرع).
جاء ذلك، في المنافسات التي اختتمت أمس الجمعة، على صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، والتي توج أبطالها، مدير الاتحاد، محمد الحبابي.
وعلى صعيد الدرجة الأولى، عانق فريق الشباب الذهب وكأس البطولة وبفارق كبير عن الوصيف بـ (800) نقطة و(6) ذهبيات عبر (فهد السميح، حمد وماجد وعلي المبروك، هشام الدوخي، عبد الله الزعاقي).
وحل أبها وصيفاً بـ(298) نقطة وذهبيتي (عبدالإله عسيري وفيصل علي).
وجاء الوحدة ثالثاً بـ(156) نقطة، والفرع رابعاً بـ(135) نقطة.
وفي منافسات البومسي، حصد فريق الترجي، جميع الميداليات الذهبية بلا منافس بـ(847) نقطة عبر الأبطال (محمد عبدالوهاب، جعفر المصطفى، محمد العباس، علي المدلي، علي آل توفيق، الفضل آل حمادة، محمد المصطفى، عيسى الشيخ علي، سلمان البناي). وحل العائد للمقدمة فريق كميت ثانياً بـ(216) نقطة، والفرع ثالثاً بـ(167) نقطة. وتراجع الهدى للمركز الرابع بـ(125) نقطة.