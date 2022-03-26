الترجي يحصد جميع الميداليات الذهبية بمنافسات البومسي

وفي منافسات البومسي، حصد فريق الترجي، جميع الميداليات الذهبية بلا منافس بـ(847) نقطة عبر الأبطال (محمد عبدالوهاب، جعفر المصطفى، محمد العباس، علي المدلي، علي آل توفيق، الفضل آل حمادة، محمد المصطفى، عيسى الشيخ علي، سلمان البناي). وحل العائد للمقدمة فريق كميت ثانياً بـ(216) نقطة، والفرع ثالثاً بـ(167) نقطة. وتراجع الهدى للمركز الرابع بـ(125) نقطة.