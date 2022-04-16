الترخيص لجمعية "الشرق" يتوج 20 عامًا في التنمية الأهلية بالنظيم والجنادرية

ويشمل نطاق جمعية التنمية الأهلية بالشرق الأحياء الواقعة ضمن نطاق بلدية الشرق بعد أن كان محصورًا في حيي النظيم والجنادرية، ليشمل أحياء النظيم، الجنادرية، الندوة، البيان، الوسام، السحاب، المرجان، المشرق، الزاهر، التضامن، العلا، الفرسان، النخبة، المجد، الراية، الزهور، وغيرها من الأحياء والمخططات الجديدة، إذ يعد نطاق بلدية الشرق من أكبر النطاقات البلدية نتيجة التوسع العمراني.