الترخيص لجمعية "الشرق" يتوج 20 عامًا في التنمية الأهلية بالنظيم والجنادرية
صدرت موافقة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالترخيص لـ"جمعية التنمية الأهلية بالشرق" يوم الخميس الماضي، إذ تحولت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية إلى المسمى الجديد، وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.
فيما رفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور زيد الخمشي نيابة عن المجلس وعن الأعضاء المؤسسين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى وزير المواد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإلى الرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم للترخيص للجمعية، وإلى مدير ومنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
وتمت الموافقة على أهداف الجمعية الواردة في لائحتها الجديدة، وهي: تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي، وتلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة، تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.
ويشمل نطاق جمعية التنمية الأهلية بالشرق الأحياء الواقعة ضمن نطاق بلدية الشرق بعد أن كان محصورًا في حيي النظيم والجنادرية، ليشمل أحياء النظيم، الجنادرية، الندوة، البيان، الوسام، السحاب، المرجان، المشرق، الزاهر، التضامن، العلا، الفرسان، النخبة، المجد، الراية، الزهور، وغيرها من الأحياء والمخططات الجديدة، إذ يعد نطاق بلدية الشرق من أكبر النطاقات البلدية نتيجة التوسع العمراني.
وتمتلك جمعية التنمية الاجتماعية بالشرق رصيدًا من الخبرة يمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث تأسست لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية عام 1423هـ، وكانت محصورة على حي النظيم فقط، ثم أضيف إليها حي الجنادرية في العام 1433هـ، وتعنى بالبرامج التعليمية والثقافية والأسرية والاقتصادية وغيرها، لتتحول إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا العام 1443هـ.