"التعليم" تستعدّ للمشاركة بالدراسة الدولية PISA لرفع مستوى المملكة بالمؤشرات العالمية

وتفصيلًا: تأتي هذه الجهود تأكيدًا لاهتمام وزارة التعليم في التقويم بكافة مستوياته عبر المشاركة في الدراسة الدولية ”PISA 2022” كإحدى الأدوات المرجعية التي تساعد في المقارنة بين أداء الطلبة في النظام التعليمي في المملكة بأداء طلبة الدول الأخرى ونظمهم التعليمية المشاركة في الدراسة، إلى جانب استجلاء مواطن القوة والضعف لتجويد المنظومة التعليمية، ودعمًا للسياسات والمشروعات والبرامج التعليمية التي تسهم بدورها في تحسين نتائج المملكة وتقدمها في المؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.