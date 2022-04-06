"التنمية الاجتماعية" بالرياض توزع 300 وجبة إفطار صائم يومياً

وكانت أول فرصة قدّمتها اللجنة في شهر رمضان هي فرصة توزيع وجبات للصائمين في هذا الشهر الكريم، حيث تمكن الطاقم المكوّن من عشرة أشخاص، من توزيع 300 وجبة يوميا