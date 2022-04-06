"التنمية الاجتماعية" بالرياض توزع 300 وجبة إفطار صائم يومياً

شملت مبادرات لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية في حيّ السلام بالرياض، الدخول إلى الفرص التطوّعية التي تعزّز التكافل الاجتماعي والتي تأتي ضمن رؤية 2030.
وكانت أول فرصة قدّمتها اللجنة في شهر رمضان هي فرصة توزيع وجبات للصائمين في هذا الشهر الكريم، حيث تمكن الطاقم المكوّن من عشرة أشخاص، من توزيع 300 وجبة يوميا
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الحمد أن الهدف الأسمى لهذه اللجان هو خدمة المجتمع والقيام على تشجيع فكرة البذل لإسعاد الآخرين وبثّ روح السعادة والطمأنينة فيهم.
من جانبه، يسعى منسق هذه المبادرة إبراهيم الحجيري نائب رئيس المجلس إلى توفير كل ما تحتاجه الوجبات حيث تحتوي كلّ سلة غذائية على تمرات وماء ووجبة خفيفة.