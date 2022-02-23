التنمية الاجتماعية بـ"عمايد بيشة" تقيم احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرى العمايد شمال محافظة بيشة مساء أمس الثلاثاء احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، الذي يُحتفى به للمرة الأولى بالسعودية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا للتأسيس.

وتفصيلاً، أُقيم الحفل بحضور رئيس مركز النقيع ماجد محمد المحترف، ومديري الجهات الحكومية ورؤسائها، والمشايخ والأعيان.

وبدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي السعودي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بقرى العمايد محمد القحطاني، رحب من خلالها بالحضور، وقال: إن يوم التأسيس ذكرى عزيزة على قلوبنا، وتمثل اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

عقب ذلك عُرض فيلم وثائقي عن يوم التأسيس، هذا اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، ثم توالت حتى الملك عبدالعزيز وأبنائه.

تلا ذلك كلمة لرئيس مركز النقيع ماجد المحترف، ورئيس مركز التنمية ببيشة فيحان السبيعي، وكلمة أهالي العمايد ألقاها نايف بن عبدالمانع بن كدم، كما أُلقي عددٌ من القصائد الشعرية الوطنية.

وتخلل الحفل عددٌ من الفعاليات، من بينها مسيرة للخيول العربية الأصيلة التي تألقت بها أعلام السعودية، وتزينت بأحلى زينة.

واختُتم الحفل بلوحة فنية رائعة، احتوت على الفلكلور الشعبي للون القزوعي، والعرضة السعودية (النجدية).