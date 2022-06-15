"التوطين" تُنفذ حملة على "تأجير السيارات" و"البضائع" بحبونا ونجران

نفّذت لجان التوطين في من نجران وحبونا، حملة مشتركة مع هيئة النقل على محالّ تأجير السيارات ومنشآت ترحيل البضائع؛ لمتابعة قرارات التوطين.
جاء ذلك بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمر النعمي.
وقال "النعمي"، اليوم الأربعاء: إن اللجان في نجران وحبونا زارت 38 منشأة، ورصدت 80 موظفًا سعوديًا، و26 وافدًا من مختلف الجنسيات؛ حيث جرى إنذار منشأتين.
وأضاف: جارٍ تجهيز 11 فرصة عمل؛ لشغلها بالسعوديين، موضحًا أن نسب التوطين في النشاط تجاوزت 75%.
كما حثّ "النعمي" أصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين وتوفير الفرص المناسبة لعملهم.