"التوطين" تُنفذ حملة على "تأجير السيارات" و"البضائع" بحبونا ونجران

وقال "النعمي"، اليوم الأربعاء: إن اللجان في نجران وحبونا زارت 38 منشأة، ورصدت 80 موظفًا سعوديًا، و26 وافدًا من مختلف الجنسيات؛ حيث جرى إنذار منشأتين.